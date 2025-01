Hrvati izgubili proti Egiptu, Norvežani proti Portugalski

Zagreb, 19. januarja - Na svetovnem prvenstvu v rokometu, ki poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, so danes s tekmami 3. kroga predtekmovanje končali v skupinah A, D, E in H. Prva mesta in največ točk v drugi del so odnesle Nemčija, Madžarska, Portugalska in Egipt. Slovenija bo zadnjo tekmo predtekmovanja igrala v ponedeljek proti Islandiji.