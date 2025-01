City že spominja na stare čase, United še ne

London, 19. januarja - Nogometaši Manchester Cityja so v 22. krogu angleškega državnega prvenstva pokazali vsaj del tistega, s čimer so v zadnjih nekaj letih navduševali ljubitelje nogometa. Ipswich so z impresivno predstavo v gosteh premagali s 6:0, da je krizo v strelski formi prebrodil, je z dvema goloma dokazal Phil Foden.