Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. in 19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so se od srede na družbenem omrežju Facebook začele pojavljati lažne objave, da je policija aretirala predsednika vlade Roberta Goloba. Poročale so tudi o tem, da bo 8. februarja potekala otvoritev Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica 2025.