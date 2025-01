Inter diha za ovratnik Napoliju

Lecce, 19. januarja - Nogometaši Interja so v 21. krogu italijanskega prvenstva gostili Empoli in z zmago s 3:1 na drugem mestu prvenstvene razpredelnice zmanjšali zaostanek za vodilnim Napolijem. Zdaj za Neapeljčani s tekmo manj zaostajajo za tri točke. Igrala je tudi Venezia Domna Črnigoja in remizirala s Parmo (1:1), Slovenec pa zaradi poškodbe ni igral.