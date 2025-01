Iz sveta izrazi zadovoljstva ob prekinitvi ognja v Gazi

Washington/New York/Bruselj/Berlin/Pariz, 19. januarja - Ameriški predsednik Joe Biden, ki bo v ponedeljek položaj predal svojemu nasledniku Donaldu Trumpu, je danes pozdravil uveljavitev prekinitve ognja v Gazi, kjer je že stekla tudi izmenjava izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Izpustitev prvih talk so pozdravili tudi drugi voditelji ter visoki predstavniki EU in Združenih narodov.