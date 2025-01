EPK tudi priložnost za spoznavanje kulturne dediščine Gorice

piše Eva Horvat

Gorica, 22. januarja - Če Nova Gorica še ni napolnila niti sto let in je ponosna na svojo modernost, se sosednja Gorica ponaša z veliko daljšo zgodovino, ki so jo stoletja sooblikovali Slovenci, Furlani, Italijani in Habsburžani. Letos bo EPK Nova Gorica-Gorica priložnost, da se s "staro" Gorico bolje spoznajo tudi "celinski" Slovenci, tisti onstran Goriške.