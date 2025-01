V Gazi začela veljati prekinitev ognja, na prostosti prvi talci

pripravila Simona Grmek

Gaza/Tel Aviv/Washington/Bruselj, 19. januarja - Dolgo pričakovani dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi ujetnikov med Izraelom in Hamasom je danes kljub začetnim težavam stopil v veljavo. Hamas je izpustil prve tri talke v zameno za palestinske zapornike. Na tisoče razseljenih Palestincev se je začelo vračati na domove v uničeni enklavi. V svetu so pozdravili prekinitev ognja v Gazi.