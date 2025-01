Zaradi prisotnosti škodljivih plinov izpraznili planinsko kočo v občini Gorje

Kranj, 19. januarja - Radovljiški reševalci so v petek zvečer in v soboto popoldne pomagali pohodnikom, ki so bivali v eni izmed planinskih koč na območju občine Gorje. Po navedbah medijev gre za Blejsko kočo. Gasilci so nato na kraju opravili meritve in ugotovili prisotnost zdravju škodljivih plinov, katerih vzrok še ugotavljajo. Kočo so nato izpraznili.