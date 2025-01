ZN: Prvi tovornjaki s pomočjo na poti v Gazo

Kairo/Gaza, 19. januarja - Združeni narodi so danes sporočili, da so prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo danes začeli vstopati v Gazo, potem ko je v palestinski enklavi po 15 mesecih vojne začela veljati prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom. Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) pa je sporočila, da je pripravljenih 4000 tovornjakov s pomočjo za Gazo.