Norvežanka Kvandal zmagala v Sapporu, Prevc šesta

Sapporo, 19. januarja - Norvežanka Eirin Maria Kvandal (129,5 in 136,5 metra, 248,4 točke) je zmagala na tekmi za svetovi pokal smučarskih skakalk v japonskem Sapporu. Druga je bila Nemka Selina Freitag (123,5 in 126,5 m, 228), tretja je bila druga Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth (123,5 in 133 m, 226,7). Nika Prevc je bila šesta (121,5 in 124,5 m, 210,5).