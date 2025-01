Bergamo, 18. januarja - Nogometaši Juventusa so v 21. krogu italijanskega prvenstva premagali Milan z 2:0 in po osmem kompletu treh točk začasno napredovali na četrto mesto lestvice. V večernem obračunu je Napoli v gosteh ugnal Atalanto s 3:2 in povišal vodstvo na čelu lestvice.