Islandci na rokometnem SP prepričljivi proti Kubi

Zagreb, 18. januarja - Islandija in Slovenija se bosta v ponedeljek za prvo mesto v skupini G pomerili za popoln izkupiček v glavnem delu svetovnega prvenstva v rokometu, ki poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Potem ko so Slovenci s 36:24 ugnali Zelenortske otoke, so Islandci v večernem obračunu v Zagrebu prepričljivo premagali Kubo s 40:19.