Juventus za osmo zmago boljši od Milana

Torino, 18. januarja - Nogometaši Juventusa so v 21. krogu italijanskega prvenstva premagali Milan z 2:0 in po osmem kompletu treh točk začasno napredovali na četrto mesto lestvice. Ob 20.45 se bo v Bergamu začel še obračun Atalante in Napolija, ki sta pred staro damo na tretjem oziroma prvem mestu.