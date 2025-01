Slovenski skakalci v Zakopanah do prvih stopničk v sezoni

Zakopane, 18. januarja - Smučarski skakalci Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek so na ekipni tekmi svetovnega pokala v Zakopanah prišli do prvih stopničk v sezoni. Slovenski kvartet, četrti po polovici tekme, je po odličnih finalnih nastopih ter daljavi dneva Laniška, ki je skočil 144 m, napredovala na zmagovalni oder. Zmago so slavili Avstrijci.