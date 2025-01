Voditelji EPP v Berlinu za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva

Berlin, 18. januarja - Voditelji Evropske ljudske stranke (EPP) so se na dvodnevnem srečanju v Berlinu, ki se je sklenilo danes, zavzeli za krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva v svetu. Določili so tudi prednostne naloge stranke za letos in pri tem izrazili zaskrbljenost glede vladavine prava v več članicah EU, tudi Sloveniji.