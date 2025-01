Vreme: Ponoči se bo na jugozahodu pooblačilo

Ljubljana, 18. januarja - Zvečer in ponoči se bo na jugozahodu pooblačilo. Burja bo postopno slabela. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno ali nizka oblačnost, ki bo najdlje vztrajala v severovzhodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, na Goriškem in ob morju okoli 1 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.