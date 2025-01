Izidi smučarskega teka v Les Roussesu (1)

* Izidi, sprint, ženske: 1. Stavaas Kristine Skistad (Nor) 3:05,70 2. Maja Dahlqvist (Šve) + 0,28 3. Jonna Sundling (Šve) 0,66 4. Laura Gimmler (Nem) 2,02 5. Jasmi Joensuu (Fin) 2,38 6. Emma Ribom (Šve) 8,06 ... izpadla v kvalifikacijah 33. Eva Urevc (Slo) ... - skupno (18/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1300 točk 2. Victoria Carl (Nem) 1074 3. Therese Johaug (Nor) 1065 4. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1043 5. Kerttu Niskanen (Fin) 929 ... 53. Anja Mandeljc (Slo) 157 65. Eva Urevc (Slo) 86 ...