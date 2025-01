Izraelska vojska sestrelila raketo iz Jemna

Tel Aviv, 18. januarja - Izraelska vojska je po lastnih navedbah danes sestrelila raketo iz Jemna, potem ko so se v Tel Avivu in drugih delih države oglasile opozorilne sirene. Jemenski hutijevci so zračni napad potrdili in navedli, da so poslali balistično raketo proti izraelskemu obrambnemu ministrstvu. Poročil o žrtvah ali škodi ni bilo.