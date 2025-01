Loutitt zmagala v Sapporu, Klinec sedma

Sapporo, 18. januarja - Kanadčanka Alexandria Loutitt (127 in 131 metrov, 266,4 točke) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v japonskem Sapporu. Druga je bila Avstrijka Lisa Eder (120 in 131 m, 253,7), tretja pa Norvežanka Eirin Maria Kvandal (125,5 in 129 m, 253,1). Sedma je bila Ema Klinec (123 in 124 m, 242,9).