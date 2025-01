Letošnja vinska kraljica je Nina Polanec

Radenci, 18. januarja - V Radencih so v petek okronali 28. vinsko kraljico Slovenije. To je postala Nina Polanec iz Jablanc pri Zgornji Koreni, ki bo letos na dogodkih po Sloveniji in tujini predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino.