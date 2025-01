Ljubljana, 18. januarja - Vodilni dvojec v dvoranskem nogometu, Dobovec in Siliko, je v 14. krogu 1. SFL pripšel do prepričljivih zmag. Treh točk so se veselili še FK Dobrepolje, Avtocenter Crono Ajdovščina in Oplast Kobarid. Prosta je bila ekipa THE Nutrition Extrem.