ZDA uvedle nove sankcije proti Republiki Srbski

Washington, 18. januarja - ZDA so v petek uvedle dodatne sankcije proti 13 posameznikom in podjetju v Republiki Srbski, ki so povezani z voditeljem bosanskih Srbov Miloradom Dodikom, je sporočil State Department. Gre za ukrepe proti omrežju, povezanim z Dodikom, v katerem so tudi člani njegove družine.