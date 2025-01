Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Ameriške borze so se v petek zvišale in tako končale naporen teden poslovnih rezultatov, zadnji dan trgovanja, preden bo novoizvoljeni predsednik Donald Trump v ponedeljek prevzel položaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.