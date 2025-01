Eintracht premagal Dortmund in se približal Bayerju

Berlin, 17. januarja - V uvodni tekmi 18. kroga nemške nogometne lige je Eintracht z 2:0 premagal Borussio Dortmund in začasno zaostanek za drugim Leverkusnom zmanjšal na dve točki. Vodilni Bayern bo v soboto gostil Wolfsburg, kluba slovenskih igralcev v ligi Leipzig in Holstein Kiel bosta prav tako v soboto igrala z Bochumom in Hoffenheimom.