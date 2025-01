Delo o zastopanosti žensk v politiki in umetnosti (18. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Pia Prezelj v komentarju Zadnje med enakimi piše o zastopanosti žensk v politiki in umetnosti. Avtorica meni, da je ključno razumeti, da o enakopravnosti lahko govorimo šele, ko so moškim in ženskam omogočeni enaki pogoji za profesionalizacijo na izbranem področju.