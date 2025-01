V Cortini d'Ampezzo še vedno težave s stezo za bob in sankanje

Cortina d'Ampezzo, 18. januarja - Organizatorji zimskih olimpijskih iger 2026 se mrzlično borijo z gradnjo steze za bob in skeleton v Cortini d'Ampezzo. Rok za uradno dovoljenje za potrditev olimpijske proge se bo iztekel marca, dvodnevni inšpekcijski obisk Mednarodnega olimpijskega komiteja in mednarodnih zvez za sankanje in bob pa so Italijani opisali kot napet in zahteven.