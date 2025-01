Začenja se Teden pisanja z roko

Ljubljana, 20. januarja - Osrednja tema Tedna pisanja z roko v organizaciji Društva Radi pišemo z roko ter ob podpori ministrstva za vzgojo in izobraževanje in zavoda za šolstvo je letos Ko spomini zadišijo. V projektu sodeluje preko 300 šol in drugih ustanov, ki bodo spodbujale pisanje kratkih zgodb ali pesmi na temo spominov.