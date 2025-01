EU in Mehika dosegli dogovor o posodobitvi prostotrgovinskega sporazuma

Bruselj, 17. januarja - Evropska komisija in Mehika sta danes dosegli dogovor o posodobitvi prostotrgovinskega sporazuma med državama iz leta 2000. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob zaključku pogajanj, ki so trajala več let, poudarila, da bodo evropski izvozniki s tem dobili nove poslovne priložnosti.