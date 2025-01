Raziskava pokazala pomanjkljiv sistem pomoči za otroke in mladostnike z različnimi motnjami

Ljubljana, 18. januarja - Sistem pomoči in podpore na področju obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi motnjami ne deluje dobro, so ugotovili na Inštitutu RS za socialno varstvo. V raziskavi so izpostavili številne pomanjkljivosti sistema, tudi pomanjkanje ustreznega kadra, šibke preventivne programe ter neenake možnosti otrok in mladostnikov do pomoči.