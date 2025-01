Izidi smučarskega teka v Les Roussesu (2)

* Izidi, 10 km prosto, ženske: 1. Jessie Diggins (ZDA) 22:37,7 2. Victoria Carl (Nem) + 19,5 3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 20,1 4. Teresa Stadlober (Avt) 21,9 5. Ebba Andersson (Šve) 27,0 ... 19. Anja Mandeljc (Slo) 1:16,9 37. Eva Urevc (Slo) 2:16,1 ... - skupno (17/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1289 točk 2. Therese Johaug (Nor) 1065 3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1043 4. Victoria Carl (Nem) 1020 5. Kerttu Niskanen (Fin) 883 ... 51. Anja Mandeljc (Slo) 141 67. Eva Urevc (Slo) 68 ...