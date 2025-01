Ustavna komisija podprla začetek postopka za vpis uporabe gotovine v ustavo

Ljubljana, 17. januarja - Ustavna komisija DZ je na današnji seji soglasno podprla začetek postopka za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo, potem ko je strokovna komisija menila, da je predlagana sprememba možna. Člani komisije so v razpravi menili, da ne gre spregledati volje več kot 56.000 državljanov, poudarili pa so tudi pravico do možnosti izbire.