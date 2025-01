Umrl avstrijski pisatelj Martin Pollack

Dunaj, 17. januarja - V 81. letu je umrl avstrijski pisatelj, prevajalec in novinar Martin Pollack, ki je bil za svoja dela večkrat nagrajen. Njegovi predniki po očetovi strani so živeli v Laškem. Slovenski bralci ga med drugim poznajo po knjigi Smrt v bunkerju, v kateri se je soočil s svojim očetom, članom gestapa in SS, odgovornim za množične poboje in likvidacije.