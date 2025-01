Nova francoska zmaga, Slovenci dolgo v boju za stopničke

Ruhpolding, 17. januarja - Francozi Emilien in Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet in Emilien Jacquelin so dobili tudi moško štafetno biatlonsko tekmo za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko pa so bili dolgo v igri za stopničke, na koncu pa zasedli peto mesto.