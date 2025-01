Ob Trumpovi inavguraciji v New Yorku in iraškem Mosulu branje novega besedila Elfriede Jelinek

Dunaj, 17. januarja - Ob inavguraciji novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa bo v ponedeljek istočasno v New Yorku in iraškem Mosulu prek spleta potekalo branje nove igre avstrijske pisateljice in nobelovke Elfriede Jelinek z naslovom Endsieg (Končna zmaga). To bo hkrati prva predstavitev besedila v angleščini.