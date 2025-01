Lovska zveza Slovenije podpisala več sporazumov o sodelovanju s tujimi lovskimi zvezami

Moravske Toplice, 17. januarja - Lovska zveza Slovenije je na prvem regionalnem srečanju lovskih zvez podpisala bilateralne sporazume o sodelovanju z več tujimi lovskimi zvezami, med drugim iz Severne Makedonije in Srbije. Osredotočajo se na izobraževanje, kulturo in strelstvo ter so podlaga za boljše sodelovanje med organizacijami, je za STA povedal predsednik zveze Alojz Kovšca.