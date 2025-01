Sindikat kmetov glede domnevnih nepravilnosti na farmi kokoši poziva k temeljiti preiskavi

Ljubljana, 17. januarja - Če posnetki reje kokoši nesnic, ki so v javnosti zaokrožili pred tednom dni, odražajo resnično stanje na farmi, je to hud udarec za kmete, ki redijo perutnino v okviru evropskih standardov za rejo, so prepričani v Sindikatu kmetov Slovenije. Pristojne institucije so pozvali k temeljiti in strokovni preiskavi domnevnih nepravilnosti.