V Inštitutu 8. marec pod peticijo proti prodaji prepovedanih petard zbrali več kot 17.000 podpisov

Ljubljana, 17. januarja - Peticijo Ustavimo prodajo prepovedanih petard, ki so jo pred novim letom zagnali v Inštitutu 8. marec, je podpisalo že več kot 17.000 ljudi, so v inštitutu danes pojasnili na novinarski konferenci. S peticijo zahtevajo, da se slovenski zakoni učinkovito izvajajo in da se ustavi uporaba petard kategorije F2 in F3, ki so prepovedane že od leta 2008.