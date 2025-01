Umrla britanska igralka Joan Plowright

London, 17. januarja - V 96. letu je umrla ena od britanskih gledaliških in filmskih div Joan Plowright. V svoji 60-letni igralski karieri je nastopila v številnih predstavah in filmih. Čeprav se jo večkrat omenja ob boku moža, slavnega igralca in režiserja Laurencea Olivierja, je tudi sama veljala za eno vodilnih igralk svoje generacije, so poudarili v njeni družini.