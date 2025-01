Slovenski rokometaši odločno po drugo zmago na SP

Zagreb, 18. januarja - Slovenski rokometaši so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem visoko premagali Kubance z 41:19. Po dnevu premora jih danes v Zagrebu ob 18. uri čakajo tekmeci z Zelenortskih otokov. Druga tekma v skupini G med Islandijo in Kubo se bo začela ob 20.30.