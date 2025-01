V Novem Sadu opozicija za kratek čas vdrla v mestno hišo

Novi Sad, 17. januarja - Predstavniki srbske opozicije so danes vrli v mestno hišo v Novem Sadu in jo za kratek čas zasedli. To so po lastnih navedbah storili v znak podpore protestnim zahtevam študentov po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi. Policija je opozicijske mestne svetnike odstranila iz zgradbe.