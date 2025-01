Izraelska vlada še danes o dogovoru za prekinitev ognja v Gazi

Jeruzalem/Gaza, 17. januarja - Izraelska vlada se bo danes popoldne sestala in glasovala o nedavno sklenjenem dogovoru o prekinitvi ognja in izmenjavi izraelskih talcev za palestinske zapornike, so po poročanju izraelskih medijev sporočili iz urada premierja Benjamina Netanjahuja. Na temo dogovora trenutno zaseda izraelski varnostni kabinet, ki ga bo predvidoma kmalu potrdil.