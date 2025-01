SOS za zrak: Ciljna vrednost za ozon lani največkrat presežena v Kopru in Otlici

Ljubljana, 24. januarja - Največ preseganj osemurne ciljne vrednosti za ozon so v letu 2024 zabeležili v Kopru in na Otlici na obrobju Trnovskega gozda. Več kot dovoljenih 25 dni preseganj te vrednosti so imeli še na Krvavcu ter v Novi Gorici. Opozorilne vrednosti pa niso bile nikjer presežene, kažejo doslej znani podatki Agencije RS za okolje (Arso).