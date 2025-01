Snežne razmere v visokogorju

Globlje so se starejši plasti snega večinoma dobro sprijele med seboj. Ponekod se lahko ob veliki obremenitvi poruši starejša šibka plast globlje v snežni odeji - ob tem se lahko sproži tudi srednje velik plaz. Številna pobočja so poledenela, zato je nevarno za zdrs.

V zadnjih dneh se snežna odeja zaradi hladnega vremena ni kaj dosti spreminjala, predvsem na območju Kamniško-Savinjskih Alp in v vzhodnih Karavankah je zapadlo nekaj centimetrov rahlega snega. Pod okoli 1900 metri je stara snežna podlaga na debelo pomrznjena, zdrži tudi veliko obremenitev. Na tej podlagi pa je ponekod od 5 do 10 centimetrov suhega snega, ki ga je veter v preteklih dneh raznašal v odvetrne lege in gradil zamete. Sprva mehak napihan sneg v zametih se počasi sprijema in je ponekod skorjast (se predira), drugod že zdrži težo. Napihani sneg ponekod ni dobro povezan s staro podlago, zato se kložast plaz na posameznih mestih lahko sproži že ob majhni obremenitvi. Nad višino okoli 1900 metrov oziroma tam, kjer ledena plast ob koncu padavin prejšnji teden ni nastala, se lahko ob veliki obremenitvi poruši tudi globlja šibka plast, ob tem se lahko sproži tudi srednje velik plaz. Ta grožnja ni omejena le na območja napihanega snega.

Danes bo sprva ponekod v sredogorju nizka oblačnost, ki se bo čez dan spuščala. Višji vrhovi bodo nad oblaki. Pihal bo zmeren vzhodni veter, ki bo z višino naraščal. Precej se bo segrelo, na višinah med okoli 1800 in 2300 metri bo inverzna plast. Temperatura sredi dneva na 1500 metrih bo okoli -4 stopinje Celzija, na 2500 metrih okoli -3 stopinj Celzija.

V soboto bo jasno in še topleje, zrak bo suh. Predvsem okoli grebenov in vrhov bo še precej vetrovno. Pihal bo šibak do zmeren vzhodni do jugovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 2 stopinje Celzija, na 2500 metrih okoli -1 stopinje Celzija. V nedeljo bo od juga sprva prineslo nekaj srednje in visoke oblačnosti, proti večeru se bo verjetno v zahodnih gorstvih pooblačilo. Izrazitejši veter bo le v visokogorju, kjer bo pihal šibak do zmeren veter jugovzhodnih in južnih smeri. Temperatura bo ostala podobna. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho.

Snežne razmere se bodo v naslednjih dneh le počasi spreminjale. Od petka naprej se bo predvsem na izrazitih prisojah sneg ojužil, ponoči pa pomrznil. Krepila se bo skorja. Lahko nastane tudi kakšen snežni plaz južnega snega. Ker bo zrak suh, dnevna odjuga ne bo izrazita. Še vedno bo potrebna previdnost na območjih z napihanim snegom. Zlasti v senčnih predelih bodo še naprej prisotne šibke plasti v stari snežni odeji.