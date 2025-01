Slovenski teniški igralci favoriti proti Indonezijcem

Ljubljana, 17. januarja - Slovenska moška teniška reprezentanca bo 1. in 2. februarja v velenjski Beli dvorani gostila Indonezijo, tekmeca v dvoboju za obstanek v 2. svetovni skupini Davisovega pokala. Selektor Grega Žemlja je v ekipo povabil Bora Artnaka, Filipa Jeffa Planinška, Jana Kupčiča, Sebastiana Dominka in Matica Križnika, so zapisali pri krovni zvezi.