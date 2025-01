Stekli pogovori o novem guvernerju in varuhu človekovih pravic

Ljubljana, 17. januarja - Pri predsednici republike Nataši Pirc Musar so stekli pogovori o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Vodje poslanskih skupin SDS, Svoboda in NSi so bili po pogovorih skopi s komentarji, o konkretnih imenih niso želeli govoriti. Večinoma bodo na izrekanje podpore počakali do uradnega predloga.