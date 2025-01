Letalstvo Slovenske vojske lani poletelo na pomoč 682-krat

Ljubljana, 17. januarja - Vojaško letalstvo je lani odigralo ključno vlogo pri reševanju življenj in premoženja tako v Sloveniji kot v tujini. Posadke letalstva Slovenske vojske so tako lani poletele na pomoč 682-krat, od tega so 82-krat posredovale pri reševanju v gorah, 565-krat pa so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč.