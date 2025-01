Vozil opit, brez vozniškega dovoljenja in z neregistriranim vozilom

Novo mesto, 17. januarja - Trebanjski policisti so v četrtek opoldne med kontrolo prometa v Šentrupertu ustavili 49-letnega voznika avtomobila. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem in tehnično neustreznem vozilu pa je imel nameščeni različni registrski tablici. Prav tako je vozil opit, zato so mu zasegli vozilo in izdali globo.