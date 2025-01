Skakalke danes ostale brez kvalifikacij v Sapporu

Sapporo, 17. januarja - Smučarske skakalke se na naslednjih tekmah svetovnega pokala merijo na Japonskem. Danes so v Sapporu opravile trening, kvalifikacije pa so prireditelji tekmovanja preložili na soboto ob 6.30 po srednjeevropskem času. Najboljša slovenska skakalka in druga skupno v svetovnem pokalu Nika Prevc je imela na treningu prvi in peti dosežek.