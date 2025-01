Tudi Đoković danes v Melbournu po poti Alcaraza in Zvereva

Melbourne, 17. januarja - Potem ko sta si danes nastop v osmini finala teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu zagotovila drugi in tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev in Španec Carlos Alcaraz, je isti podvig uspel tudi Srbu Novaku Đokoviću. Rekorder po številu naslovov za grand slam (24) in sedmi nosilec je bil s 6:1, 6:4 in 6:4 boljši od Čeha Tomaša Machača.