Pred štirimi desetletji nastanek zgodovinsko uspešne skladbe We Are The World

Los Angeles, 20. januarja - Glasbeni zvezdniki, kot sta Lionel Richie in Michael Jackson, ter še skoraj 50 drugih so se 28. januarja pred štirimi desetletji zbrali v enem od glasbenih studiev v Los Angelesu, da bi posneli dobrodelni singel. Po naporni in zgodovinski noči je nastal eden najuspešnejših singlov v glasbeni zgodovini We Are The World.